Muere Andre Braugher, actor de ‘Brooklyn Nine-Nine’, a los 61 años

El actor Andre Braugher, mejor conocido en la industria de la televisión como el Capitán Ray Holt de la serie “Brooklyn Nine-Nine”, falleció este lunes a los 61 años.

La noticia fue dada a conocer por su publicista, Jennifer Allen, quien, además, reveló que Braugher estuvo luchando contra una enfermedad de la que no quiso dar detalles, por lo que las causas del deceso se mantienen como desconocidas.

Andre debutó como actor en 1989 en la cinta “Glory”, en la que se narraba la historia de una de las primeras unidades de soldados afroamericanos durante la Guerra Civil estadounidense.

Sin embargo, no fue hasta 1992 que consiguió el reconocimiento internacional en la serie de “Homicide: Life on the Street”, donde dio vida al detective Frank Pembleton y por la que consiguió un Emmy en 1998.

Pero fue su trabajo como Ray Holt lo que consolidó su carrera; ganó dos premios Critics Choice Awards en la categoría de mejor actor de reparto en una serie de comedia, además de que fue nominado al Emmy en cuatro ocasiones.

En sus más de tres décadas de carrera, recibió un total de 11 nominaciones al Emmy y era recurrente verlo interpretar personajes relacionados al ejército y la policía, un dato curioso que el mismo abordó durante una entrevista con “Variety” en 2020.

“Miro hacia arriba después de todas estas décadas interpretando a estos personajes y me digo a mí mismo: ha sido tan omnipresente que he estado dentro de esta narración y yo también he caído presa de la mitología”, dijo.

Tras darse a conocer su fallecimiento, fans, colegas y excompañeros le dedicaron algunas palabras en las redes sociales, entre las que destacó la publicación de Terry Crews, con quien compartió créditos en “Brooklyn Nine-Nine”: “No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Me siento honrado de haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido ocho gloriosos años observando tu talento. Esto duele”, escribió.