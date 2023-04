“Usar Naloxona es tapar el sol con un dedo” expone Gatell

López Obrador durante la conferencia de este martes, reveló que ayer en Estados Unidos se autorizó la venta sin receta de un medicamento para enfrentar los excesos del fentanilo y pidió el apoyo de Hugo López-Gatell Ramírez para explicar la situación, quien aseguró que la implementación del Naloxona es un distractor.

“Una agencia de salud en Estados Unidos ya permite que sin receta, sin autorización, se use un medicamento para enfrentar los excesos del fentanilo, (…) algunos pueden decir que así no habrá fallecimientos, pero será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es solo prolongar la agonía, porqué no atender las causas”, manifestó López Obrador.