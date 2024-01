Taylor Swift pone el ambiente en el partido de los Kansas City Chiefs (VIDEO)

Taylor Swift asistió al encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins durante la Ronda de Comodines.

A pesar de las gélidas condiciones climáticas que prevalecieron en el Arrowhead Stadium, la intérprete de “Cruel Summer” demostró su apoyo inquebrantable a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

El partido se llevó a cabo en medio de temperaturas extremas, marcando -2°F con una sensación térmica de -22°F, según informes de medios locales.

Taylo Swift lució un gorro blanco y una chamarra roja personalizada con el número 87, correspondiente a Kelce, resistió el intenso frío para respaldar al “tight end” de los Chiefs.

Durante el encuentro, la cantante mostró signos de nerviosismo, pero no dejó de expresar su apoyo constante al jugador.

La chamarra personalizada que llevaba puesta fue confeccionada por Kristin Juszczyk, esposa de Kyle Juszczyk, quien ocupa la posición de “fullback” en los 49ers.

Is there anything more annoying than Taylor Swift at a football game? 👇 pic.twitter.com/0k4HV4ndSH

— Vince Langman (@LangmanVince) January 14, 2024