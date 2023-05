“Ni aceptamos presiones, ni somos rehenes de nadie”: alcalde Oscar Leggs

Los Cabos, B.C.S., 10 mayo 2023.- El presidente municipal Oscar Leggs Castro reiteró que en el XIV Ayuntamiento Gobierno se trabaja conforme a la ley, atendiendo a todos por igual con el respeto que se merecen, al referirse a la situación que prevalece en el Relleno Sanitario, reiterando el apoyo total a las personas dedicadas a la recolección y separación de residuos para que continúen conservando sus fuentes de empleos.

‘’Aquí se tiene que trabajar conforme a la ley, no somos sujetos, ni rehenes de nadie para hacer las cosas bajo presión, eso no va a suceder; en esta Administración atendemos a todos por igual, con respeto, pero nunca auspiciado por gente que se beneficiaban con el asunto del Relleno Sanitario, no son los pepenadores los que tienen el problema, son los que no pagaban para ingresar la basura al relleno sanitario y que hoy por hoy los vamos a estar exhibiendo para que se entienda que nosotros trabajamos conforme a la ley y no bajo presiones’’,