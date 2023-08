No hay alerta dice López Gatell tras llamado de UNAM por casos de Covid-19

Este martes, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que el gobierno federal se vaya a sumar al llamado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a nuevamente usar el cubrebocas por el aumento de casos Covid-19.

Durante la conferencia de prensa del mandatario López Obrador, Gatell manifestó que la UNAM tiene la responsabilidad de cuidar a su comunidad estudiantil de ahí que hiciera dicho llamado.

“El comunicado que produjeron ayer tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar, pero es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad, ellos lo que dicen y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma”.

No obstante, reconoció un incremento en el número de contagios por SARS-CoV-2 en las últimas semanas, pero aseguró que no “hay ninguna situación de alerta” pues el mayor número de los casos no ha requerido hospitalización y los que sí, es derivado a que no tienen el cuadro de vacunación completo pero la ocupación de camas es mínima.

“El IMSS en todas sus unidades tiene solo 19 personas hospitalizadas por Covid, en todo el país y el porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas y subsistemas del Sistema Nacional de Salud y menor a .5% para las personas que pueden en las terapias intensivas, es decir, no hay ninguna situación de alerta”.

Aseguró que los nuevos casos son parte de la variabilidad del mismo virus y en cuanto a si es necesario emplear el cubrebocas manifestó que este siempre tiene la función de reducir la probabilidad de una infección respiratoria, llámese gripe o SARS-CoV-2, pero el llamado al uso masivo no se está haciendo actualmente, pues no es necesario.