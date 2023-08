Así son los nuevos balones oficiales de la Champions League

Con la fase de grupos de las competencias cada vez más cerca, la Union of European Football Associations (UEFA) en colaboración con adidas, presentaron los nuevos balones oficiales para la Champions League y la UEFA Women’s Champions League correspondientes a la temporada 2023-2024.

Es así, que a través de un anuncio en redes sociales, decidieron mostrar a los aficionados del fútbol las dos versiones de balones de la competencia continental.

Ante ello, los nuevos diseños de los balones de la Champions femenil y varonil, rinden homenaje a las icónicas sinfonías que resuenan en momentos previos al inicio de los encuentros, es decir, ambos se inspiran en los himnos que, según lo anunciado “recogen las irreemplazables sensaciones de emoción y expectación que las acompañan”.

El balón de la competencia varonil se presentó sobre un fondo plateado metálico, el cual, integra una sola letra del estribillo reconocible por todos los aficionados a la competencia: ‘The champions’, en cada una de las 12 estrellas que porta con un estilo caligráfico llamativo.

Además, los tonos musicales del himno fueron representados visualmente a través de estrellas intercaladas en colores púrpura, rojo y azul, colores elegidos para representar a la ‘realeza’ que compite por el trofeo.

Por su parte, el balón correspondiente a la Women’s Champions League, la competencia femenil, incorpora la letra del himno en dos paneles de estrellas, los cuales crean un patrón de texto circular en un tono naranja brillante.

Las otras diez estrellas del balón, presentan una especie de estampado ondulado en color rosa y morado, el cual se elaboró con las mismas letras del himno, pero esta vez, se ampliaron con el objetivo de crear un aspecto llamativo y abstracto.

Se dice que ambos balones incorporan una serie de tecnologías de rendimiento, así como una textura superficial que permite mejorar la precisión.

🔇𝙉𝙊 𝙎⚽️𝙐𝙉𝘿 𝙉𝙀𝙀𝘿𝙀𝘿🔇 ​

​

introducing the new @ChampionsLeague and @UWCL official match balls 🎻 pic.twitter.com/7kCUHC3U7Q

— adidas Football (@adidasfootball) August 22, 2023