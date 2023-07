Pacientes oncológicos aún en espera de ser atendidos en el IMSS La Paz

Son las 12 del mediodía, en el municipio de La Paz. Una persona, quien lucha por conseguir un pronto tratamiento para la recuperación de su hermana, una paciente con cáncer, permanece en la sala de la clínica IMSS #1 por 5 horas; puesto que, ningún directivo sale de sus oficinas y/o consultorio para aclarar el por qué de la situación actual.

¿Su situación? Ausencia de especialistas en oncología que puedan atender a su hermana, aunado a la falta de quimioterapias para el tratamiento del cáncer. Recordemos que, cuando hablamos de esta enfermedad, es una bomba de tiempo. Es de vital importancia actuar, en la medida de lo posible, rápido. Cosa que, el IMSS, aún no lo hace; así indicaron los denunciantes:

“Y, el especialista de oncología, una vez nomás la tuvo, la cita con él, y pues no le resolvió nada; una vez, después de un año de su operación, que le quitaron el pecho, y por eso fue que se complicó la situación”. Familiar de paciente. Anónimo

Hace una semana, CPS atendió una denuncia anónima en la que una persona manifestaba una ausencia de oncólogos en IMSS. En ese sentido, dando seguimiento al problema, él y otros pacientes manifestaron que, hasta la fecha, no han sido atendidos de manera oportuna.

Esta es la vida de él y otros ciudadanos por más de 3 meses, que hacen lo imposible por atender a sus familiares en un establecimiento de salud pública, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, en meses anteriores, varios se han visto en la necesidad de buscar atención desde la institución privada.

Hace unas semanas, tuvieron que regresar al sector público, debido a los costos elevados en los hospitales privados. En estos momentos, quienes más los han apoyado en IMSS, han sido los médicos internistas. No obstante, persiste la ausencia de especialistas:

“Pero sí hemos estado batallando bastante, que de hecho hasta por eso, por falta de eso, hemos tenido que recurrir hasta la delegación para ver ese problema; y ahorita no, no hemos podido, no hemos podido resolver”. Familiar de paciente. Anónimo