Sin oncólogos y sin tratamiento para el cáncer en el IMSS La Paz

Mientras que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) La Paz, en el área de oncología, están buscando con urgencia ser atendidos para tratar su enfermedad; ninguno de los hospitales cuenta con especialistas desde hace más de 3 meses. Los pacientes están necesitando pronto tratamiento.

Tal es el caso de la hermana de un habitante de La Paz, quien tiene 2 meses en urgencias de la clínica #1, y lleva casi un año esperando un tratamiento que le prometieron y nunca llegó. Lo cual, ha generado que su condición de salud empeore. Derivado de estas situaciones sobre el servicio de salud en IMSS, es que han tenido que acudir a la institución privada, comenta el hermano de la paciente:

“El problema que tenemos ahorita se trata de que el IMSS no nos ha proporcionado un especialista, para mi hermana que padece de cáncer, y el IMSS no tiene ahorita, un especialista en oncología. Y hemos batallado mucho, de hecho ha estado en estado grave mi hermana; nosotros por particular contratamos a un especialista, y ahora queremos que el IMSS nos dé tratamiento y nos está haciendo muy tardadas las cosas. Y es lo que estamos viendo ahorita; de hecho, ahorita pasamos con el subdirector, el que está aquí encargado, y con la directora hemos pasado también a hablar. Y, ahora sí que nos mandó con un doctor que al parecer es un oncólogo, pero no sabemos si realmente es internista o es un especialista en oncología”.

Cabe señalar, que en las dos clínicas debería estar por lo menos un oncólogo especialista. Sin embargo, tienen solamente a un médico internista, y desde que acudieron a buscar ayuda en IMSS, no se ha presentado un oncólogo, aunado a que existe una deficiencia de quimioterapias para tratar la enfermedad:

“[…] pero sí, ya, a ella ya le urge que le den la quimio; de hecho, ya deberían haber tenido un resumen médico para el tratamiento, y no, no han asegurado nada todavía; […] porque hasta la fecha ahorita, se fue jubilando el especialista que estaba allí; se jubiló y ya nos dejó a todos a medias. Luego fue en la UMA, donde debe estar el especialista, y no hay”, hermano de Paciente con cáncer.

Esperan 5 horas a que saliera la directora de la Clínica

Estas situaciones provocan que los pacientes puedan empeorar y presentar una etapa terminal quienes, de haber tenido pronta atención médica, no estuvieran en la necesidad de llegar a dicho estado crítico de salud:

“No, de hecho, tenía casi el año mi hermana esperando un tratamiento que le iban a otorgar aquí, y pues nunca por causa de que el tratamiento nunca se lo dieron, pues se agravó el asunto”.

El martes 4 de julio, no siendo la primera vez que ocurre este caso, esperaron más de 5 horas a que saliera la directora de la Clínica #1, Elizabeth Ochoa; sin embargo, hasta el momento no tienen respuesta:

“Pero sí, hemos estado batallando bastante, que de hecho hasta por eso, por falta de eso, hemos tenido que recurrir hasta la delegación para ver ese problema; y ahorita no, no hemos podido, no hemos podido resolver. Porque a mi hermana le hicieron tres quimios y ahorita vamos, todavía le faltan como 6 quimios más; y ese tratamiento, pues el IMSS todavía no nos ha asegurado nada. Nomás, por lo pronto, ahorita, de hecho vamos a hablar ahorita, a pasar con una persona, con el médico que está encargado de ella, asignado, y pues vamos a ver qué nos resuelve”.

Aún están buscando ser atendidos de manera inmediata en las instalaciones del IMSS para poder aminorar los gastos que implica ser atendido fuera del servicio de salud pública. Y, se continuará exigiendo respuesta para evitar este tipo de circunstancias críticas de salud pública, como lo es el tratamiento para el cáncer.