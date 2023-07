Ryan Gosling niega conocer a Martha Higareda

Durante la alfombra rosa de la película “Barbie”, que tuvo lugar el pasado 6 de julio en el Toreo Parque Central de la Ciudad de México, Ryan Gosling y Margot Robbie, protagonistas del filme, fueron recibidos por paparazzi, medios de comunicación y fanáticos. Sin embargo, lo curioso fue que durante el evento, el actor que interpreta a Ken aseguró no conocer a Martha Higareda.

Esto ocurrió después de que los reporteros mexicanos aprovecharan la oportunidad para hacerle algunas preguntas al galán de cine en persona. Entre los cuestionamientos que le hicieron, se encontraba sobre su experiencia al trabajar con Robbie, ante esta pregunta, Gosling no solo elogió y destacó lo brillante que es su compañera de reparto, sino que también expresó lo mucho que disfrutó de colaborar con ella. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando le preguntaron si conocía a la protagonista de “No manches Frida”, lo cual lo dejó desconcertado y confundido.

“¿Disculpa?”, respondió Gosling perplejo.

No obstante, ante la insistencia del comunicador, Ryan no tuvo más remedio que responder a la pregunta y admitir no saber de quién se trata.

“¿Quién es?, lo siento, no”, dijo confundido.

Llaman mentirosa a Martha Higareda porque Ryan Gosling negó conocerla

La reacción de la superestrella ha generado opiniones divididas, ya que en los últimos meses Higareda ha sido duramente criticada y acusada de ser mitómana, debido a una serie de anécdotas que muchos consideran fantasiosos.

Por lo que la respuesta del canadiense ha sido considerada por algunos como un claro ejemplo de que la hermana de Miriam Higareda exagera en sus relatos. Sin embargo, otros defienden a la originaria de Villahermosa, al señalar que nunca afirmó ser una amiga cercana del esposo de Eva Mendes, sino que simplemente compartió una experiencia.

“Pues sí, lo conoció, pero creo que él no la recuerda”, “Martha no afirmó que tuviera una relación íntima con él. Se encontraron en una fiesta de manera casual y tuvieron una breve conversación. ¿Por qué es necesario difamar a una persona?”, comentaron algunos usuarios defendiéndola. “Hoy, Martha Higareda se nos acercó y mencionó que finalmente conoció a Ryan Gosling. No quedó grabado pero varios la escuchamos y eso quiere decir que mintió, no cayó antes en sus brazos”, comentó uno de sus detractores en redes.

En aquella ocasión, la protagonista de “Amarte duele” mencionó durante el podcast “De todo un mucho” con Yordi Rosado que había tenido un encuentro incómodo en un restaurante de Los Ángeles. Según relató, estuvo a punto de caerse y en ese momento Gosling, quien también se encontraba en el lugar, la sujetó y le preguntó si estaba bien.

Sin embargo, a pesar de todos los comentarios negativos que ha recibido, esto no detuvo a la actriz mexicana para tomarse una fotografía horas después con los protagonistas de la cinta inspirada en la icónica muñeca.