Polémica en La Casa de los Famosos México: Paul Stanley y el equipo Cielo se unen en un nuevo complot

Las tensiones en “La Casa de los Famosos México” cada día van en aumento debido a las recientes alianzas y complots entre los equipos participantes, el Team Infierno al que pertenecen Wendy Guevara, Apio Quijano, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Poncho de Nigris y el Team Cielo al que integran Barbara Torres, Raquel Bigorra, Jorge Losa, Paul Stanley y Barby Juárez.

Resulta que los espectadores han señalado que varios de los integrantes han hecho trampa durante el programa y es que se ha descubierto que los miembros del Team Cielo están teniendo conversaciones secretas a través de notas escritas a mano, las cuales se pasan y las esconden cerca de una de las camas del cuarto Cielo. Esta situación ha sido motivo de preocupación, ya que la semana pasada fueron sancionados por ponerse de acuerdo en las nominaciones, lo que llevó a la anulación de sus votos. Por lo que los espectadores han pedido a la producción que intervenga y tome medidas al respecto.

Sanciones pasadas no detienen los complots y alianzas en La Casa de los Famosos México

Además, se ha revelado que La Jefa del programa está al tanto de estos mensajes y de la existencia de la pluma, ya que fue Barby Juárez quien la llevó y se lo contó a Paul Stanley. Sin embargo, hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción, a diferencia de la semana pasada cuando se sancionó a Poncho, Apio y Sergio por armar una conspiración en las nominaciones. Esto, ha despertado un especial interés en el público, quien asegura que hay un evidente favoritismo por parte de la producción del programa.

Otra situación que ha generado polémica es la alianza entre Paul Stanley y Jorge Losa, el líder de esta semana, ya que ambos se han puesto de acuerdo para salvar a uno de los nominados del Team Cielo, excluyendo a Paul Stanley, quien confía en el apoyo de sus seguidores, pero no en el de sus compañeras. Por lo que le pidió que en caso de haber dos nominados de su equipo incluyéndolo a él, no lo salvara. Cabe destacar que este tipo de acciones no están permitidas según las reglas del programa.

Otro punto a destacar es que durante una transmisión en vivo de Vix, se escuchó a La Jefa del programa mencionar que el confesionario de Jorge Losa tendría que ser repetido, lo que ha generado especulaciones sobre posibles irregularidades en el proceso.

Además, ha surgido una acusación de traición hacia Apio, ya que él y Raquel Bigorra expresaron su intención de darle dos puntos a alguien del equipo Infierno, al cual pertenece Apio. En sus conversaciones, buscaron apodos para referirse al cuarto Infierno, argumentando que era una manera de comunicarse de forma encriptada, ya que consideraban que la audiencia no lo percibiría.