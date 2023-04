Pequeños festejan Día del Niño con torneo de béisbol

Con motivo del Día del niño, alrededor de 70 jóvenes de entre 10 y 12 años de edad se dieron cita en el campo de beisbol anexo al Instituto Sudcaliforniano del Deporte para celebrar un torneo amistoso, el cual contó con la presencia de ocho equipos mismos que se batirán hasta definir al ganador absoluto el día sábado 29 de abril.

En el evento protocolario fueron presentados uno a uno las novenas que protagonizarán este pequeño cuadrangular, algunos de los equipos fueron los Gigantes, los Cañeros, los Rayitos, los Marineros entre otros que desfilaron por el diamante del parque de pelota.

Juan Jesús Martínez Manríquez, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, sugirió que este tipo de evento se realice más seguido, ya que foguean a los jóvenes, mismos que en un futuro pueden verse proyectados como el caso de Andrei Bertrand.

Asimismo, fue cuestionado sobre la reciente participación de la liga sudcaliforniana en la MLB Cup y también habló del reciente evento al que acudirán Bertrand y Rojo en Sonora.

Así mismo, Luis, un pequeño que participará en la competencia dijo sentirse nervioso, pero confía en su equipo para levantar el trofeo de primer lugar.

“Estoy nervioso, pero me siento feliz de estar jugando al béisbol qué es lo que más me gusta, yo lo juego desde hace tres años que mis papás me trajeron y ahora creo que con mi equipo y con lo que vamos entrenado podemos ganar mañana el torneo”.