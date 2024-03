¡No lo quieren! Piratas del Caribe tendrá reboot sin Johnny Depp

Después de múltiples rumores e intentos por definir una nueva versión de la icónica saga de ‘Piratas del Caribe’, Jerry Bruckheimer, su productor, confirmó que ya están trabajando en la que se convertirá en la sexta edición.

Lo anterior llega tras siete años del último estreno de dichas películas, por lo que como era de esperarse, la noticia sorprendió a todos los fanáticos en redes sociales.

Fue específicamente en una entrevista para ComicBook, que el estadounidense reveló que contrario a lo que muchos pensaban, esta nueva entrega representa a un reboot de todo lo anterior visto en la pantalla grande.

Es decir, la franquicia de Disney se reiniciará, por lo que, incluso, anunció que en esta ocasión, no llamarán a ciertos actores, hecho que les facilitará la elaboración:

“Vamos a reiniciar Piratas, así que eso va a ser más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores”, indicó.

Ante ello, de forma extraoficial se habla de que el elenco será completamente nuevo, por lo que los fans se quedarán sin la presencia de Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, por mencionar algunos.

@Disney lo hace otra vez! La empresa del ratón, está considerando a la actriz Ayo Ederebid como reemplazo de Johnny en la franquicia. La actriz sería la nueva protagonista de “Piratas del Caribe 6” y estaría acompañada de un elenco joven y progre. En foto la nueva pirata pic.twitter.com/pl2mr8o7UI — JaegerEclipse (@JaegerEclipse) March 26, 2024

¿Quién escribe el reinicio de Piratas del Caribe?

Para sorpresa de los espectadores, Craig Mazin, creador de The Last of Us y de Chernobyl, detalló que trabaja de la mano de Ted Elliot, el guionista original.

Esto, debido a que en 2019, los escritores de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick, considerados inicialmente para el proyecto, abandonaron el trabajo y más tarde, la huelga de 2023 suspendió el proceso:

“Lo presentamos y pensamos que no había forma de que lo compraran, es demasiado extraño. ¡Y lo hicieron! Mazin dijo a Los Angeles Times en agosto de 2023, luego escribió un guión fantástico y se produjo la huelga y todos estaban esperando”, mencionó.

Ahora, se sabe que la presencia de Christina Hodson en la nueva versión de Piratas del Caribe también está descartada.