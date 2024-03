¡Escápate! Playas más BARATAS para visitar en Semana Santa 2024

¿Aún no defines tus planes para estas vacaciones de Semana Santa 2024? No te preocupes, tenemos la solución.

LEER MÁS: ¡Toma nota! Esto puedes hacer en Los Cabos durante vacaciones de Semana Santa 2024

En vista de que apenas llevamos dos días del periodo vacacional, déjame decirte que aún tienes tiempo de planificar una escapada con tus amigos, familia, pareja o incluso solo contigo.

Sin embargo, puede que uno de tus impedimentos por salir sea el presupuesto, pues en medio de la crisis inflacionaria de nuestro país, cuidar nuestra economía nunca está de más.

Es por ello que si tienes ganas de disfrutar unos cuantos días en medio del clima cálido que ofrecen las playas de nuestro país, a continuación te presentamos una selección de las MÁS BARATAS.

Y es que por fortuna para los mexicanos, la República Mexicana desde el norte hasta el sur cuenta con infinidad de sitios hermosos que pueden visitarse sin la necesidad de gastar mucho presupuesto. ¡Toma nota!

Top 5 playas baratas para visitar en México: Semana Santa 2024

¡No lo pienses más y aventúrate!, pues las siguientes opciones que tenemos para ti son perfectas para estas fechas, además, recuerda que el que sean económicas no quiere decir que no están bonitas o que no te divertirás.

Puerto Escondido

Ubicado en Oaxaca, este destino se caracteriza por su accesibilidad tanto para turistas como visitantes, pues cuenta con atracciones para los surfistas en Zicatela o incluso, para aquellos que prefieren estancias relajadas.

Mazatlán

Apodada como la ‘Perla del Pacífico’, ofrece 21 kilómetros de costas para explorar, descansar y divertirse de forma individual o en grupo.

Puerto Vallarta

Sin duda alguna, Jalisco es una de las opciones preferidas de los vacacionistas que buscan comodidad y momentos agradables.

Incluso, puedes visitar las playas de Yelapa y Majahuitas, sitios casi secretos que te brindarán paisajes impresionantes y una experiencia inolvidable.

Tecolutla

Ubicada en Veracruz, esta playa es la ‘vieja confiable’ de los que planean una escapada exprés y de bajo presupuesto, pues en este lugar hay alojamientos económicos y restaurantes de buen precio para disfrutar en familia.

Playa Mahagual

Por último, pero no menos importante, te presentamos Quintana Roo, entidad que alberga un escape icónico con aguas cristalinas y arena blanca.

De hecho, si eres fanático de lo extremo, podrás practicar esnórquel o visitar la zona arqueológica de Chacchobén, actividades que sumarán a tu experiencia.

Ahora sí, lo único que falta es que decidas que destino quieres visitar en esta Semana Santa 2024 y ¡a preparar maletas!