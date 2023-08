¡No es uno sino dos! Postes a punto de caerse ponen en peligro a la colonia Antonio Navarro

Un poste de luz y otro poste telefónico ubicados en las calles Melitón Albáñez y Flores Magón de la colonia Antonio Navarro, en el municipio de La Paz, están a punto de caerse. Aunado a que algunos de los cables se encuentran débiles y enredados entre algunas casas, lo cual representa un peligro para las y los vecinos.

Al respecto, durante las lluvias y vientos fuertes ocasionados por “Hilary”, presentadas en los últimos días, los vecinos relataron que temían la caída de alguno de ellos:

Además, las familias afectadas comentaron que los postes se encuentran en estas condiciones desde hace más de un año; y a pesar de previamente realizar reportes a las autoridades pertinentes para así evitar un mayor riesgo, hasta el momento no se tiene respuesta:

“Este sí, tiene bastante tiempo que no sé si han sido por los árboles o no sé qué haya pasado, no sé si sea de teléfonos. Créanme que ya ha aguantado como, por lo menos aquel, como unos dos huracanes, así como está. Entonces no se ha movido para nada”, argumentó un vecino.