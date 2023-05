Presentan oficialmente Fishing in La Paz para el próximo 8 de julio

Mediante una conferencia de prensa, fue presentado el segundo torneo “Fishing in La Paz” que es parte del serial “Fishing in the Five”, el cual es impulsado por el Fondo Para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) a realizarse el próximo 8 de julio en la bahía de La Paz y retomará las actividades del evento de pesca deportiva que inició el año pasado y finalizará a mediados de año.

En marzo de 2022, la dependencia presentó un calendario de más de 70 torneos de pesca deportiva que se estuvieron desarrollado en los cinco municipios de Baja California Sur, mismos que aún continúan y en la capital de la media península, se planea llevar a cabo la segunda edición del emblemático certamen “Fishing in La Paz”.

Martín Inzunza Tamayo, director de FONMAR dijo que este tipo de competencias continúan fomentando un deporte el cual en la entidad tiene mucho arraigo, es importante señalar que

la edición anterior contó con la participación de 167 embarcaciones, por lo que este año se espera alcanzar la marca de 180 equipos, superando todos los récords de número de embarcaciones participantes en un torneo de pesca realizado en la ciudad capital.

“Se ha trabajado para impulsar la pesca deportiva sustentable en la entidad, necesitamos ser la capital mundial de catch and release “captura y suelta”, […] queremos ver si podemos llegar a los 180 equipos para este próximo torneo ya que nunca ha habido un torneo con esa cantidad de espectadores […] todos los presentes estamos involucrados a que sea bien promovido el torneo”.

Juan Javier García Davis, coordinador estatal de Torneos de Pesca Deportiva del FONMAR, habló de las especificaciones económicas que tendrá el certamen mismas que van desde premios de 400 mil pesos para el primer lugar, 300 mil para el segundo y 200 mil para el tercero. Asimismo, jackpots desde mil hasta 25 mil pesos y dos premios de liberación de marlín de 50 mil pesos.

“La segunda edición de pescando en La Paz contará con una bolsa de un millón de pesos […] tendremos jackpots tradicionales en la especie de dorado, todo esto estará garantizado y esperamos contar con una gran participación de parte de toda la ciudadanía y el sector de la pesca deportiva”.

Al evento asistieron Natalia Ruffo Castaño, directora de Turismo Municipal; Alfonso Navarro, coordinador de la Expo Pesca; y José Ramón Cota, por parte del Fideicomiso de Turismo de La Paz.