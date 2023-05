Procesan a Kiril Todorov por prácticas corruptas y malversación de fondos

Kiril Todorov, ex presidente de la Federación Mexicana de Natación, ha sido procesado por los delitos de peculado y malversación de fondos durante su mandato desde el año 2009.

Desde el año 2017 se han presentado múltiples denuncias públicas en su contra por el uso indebido de los recursos de la federación.

Parte de las acusaciones se originan de una investigación realizada por la periodista Beatriz Pereyra, en la cual se revela que, a pesar de ganar un ingreso mensual de $8,600 pesos, Todorov era dueño de dos propiedades valuadas en 9.1 millones de pesos, de los cuales 1.6 millones fueron pagados en efectivo.

El ex dirigente enfrenta cargos por el desvío de más de 150 millones de pesos. No obstante, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México ha ordenado que pueda enfrentar su proceso penal en libertad, aunque con la restricción de no salir de la Ciudad de México o del Estado de México.

La controversia entre la World Aquatics y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha tenido consecuencias negativas para los atletas mexicanos en la disciplina de natación.

Hasta el 11 de abril, la directora de CONADE, la ex velocista Ana Gabriela Guevara, respaldaba a Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, a pesar de que los atletas desconocían a Todorov como su representante. Como resultado, CONADE ha retirado todos los recursos a la federación.

Este caso ha cobrado gran relevancia en los últimos días debido a que bs de nado sincronizado se han vuelto virales por la necesidad de vender artículos de natación, como trajes de baño y toallas, con diseños de mariposas y logotipos especiales para generar ingresos que les permitan acudir a competencias y buscar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.