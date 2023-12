Gobernador de BCS: PTAR de FONATUR podría no operar por falta de recursos

La entrega-recepción de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) que forma parte del paquete que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) entregará al Ayuntamiento de Los Cabos, es causa de incertidumbre debido a que no se ha establecido de dónde se obtendrán los recursos para operarla.

De acuerdo con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Casto Cosío, es una situación preocupante debido a que requiere una importante cantidad tanto de personal, como de dinero para que continúe su funcionamiento.

“Vamos bastante preocupados porque van a finiquitar FONATUR y van a entregar la planta de tratamiento, que el gobierno del estado por ley no la puede manejar, entonces vamos a esperar que el Ayuntamiento y nosotros nos pongamos de acuerdo con FONATUR. Están viniendo ya y a finales de año tendrán que entregarnos la planta que está muy mal.

No la vamos a recibir si no nos dan el recurso suficiente para operarla. No es de cuánto, sino que se arreglen esas plantas y sobre todo ahí porque los trabajadores de limpia a lo mejor se recontratan o no, no lo sé, en el caso de aquí de Los Cabos son más. En Loreto tenemos similar el problema, pero creo y confío en que la negociación con la Secretaría de Hacienda y Fonatur sea favorable para todos”, señaló el edil sudcaliforniano.