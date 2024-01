Reabren pasos fronterizos en Texas, California y Arizona, desde el próximo jueves, anunció la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos (EUA). La medida busca gestionar, controlar y proteger integralmente las fronteras del país.

En Eagle Pass, Texas, el procesamiento de vehículos se reanudará en el puente internacional 1 de Eagle Pass a las 7 a.m., hora local. En San Diego, California, las operaciones de Pedestrian West de San Ysidro se reanudarán a las 6 a.m., hora local. Mientras tanto, en Lukeville, Arizona, las operaciones del puerto de entrada de Lukeville arrancarán a las 6 a.m., hora local. En Nogales, Arizona, las operaciones de cruce fronterizo de Morely Gate iniciarán a las 10 a.m., hora local, con ello se reabren pasos fronterizos entre México y los EUA.

Según se informó mediante un comunicado, la CBP, como agencia fronteriza unificada del Departamento de Seguridad Nacional, sigue priorizando su misión de seguridad fronteriza y ajustando sus planes operativos según la situación cambie. Se despliegan recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley, especialmente contra aquellos no ciudadanos que no sigan vías legales.

“El CBP continuará dando prioridad a nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación cambiante. Seguimos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales, como la programación de una cita a través de CBP One™, y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Afirmó mediante el comunicado la CBP.

La dependencia agregó que los viajeros pueden verificar el estado operativo, incluidos los tiempos de espera del puerto de entrada, a través de la plataforma oficial. La reapertura de estos pasos fronterizos busca facilitar los viajes y mejorar la gestión fronteriza en estos puntos estratégicos.