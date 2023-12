Red de agua potable en La Ballena beneficiara a jardín de niños

Luego de la finalización de la construcción de la red de agua potable en la colonia Ejidal La Ballena, Ismael Rodríguez Piña, director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos, destacó que con el suministro de agua se logrará beneficiar al Jardín de Niños María Mercedes Cazessus Quiñones, localizado en esta misma colonia.

“Es uno de los jardines de niños más grandes de todo el estado de Baja California Sur y que hoy a través de la red, nuestro presidente está haciendo llegar el agua a los alumnos que vienen, no nada más de aquí de la colonia Ejidal La Ballena si no de todas las colonias aledañas que llegan aquí y serán los beneficiados los ciudadanos de aquí de San José del Cabo también y no solo de Cabo San Lucas”.