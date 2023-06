Regresa a Los Cabos la Fiesta de la Música con una edición renovada

La Fiesta de la Música, es un evento internacional iniciado en Europa con el fin de festejar a la música, esta celebración se realiza en más de 120 países incluido México, en las ciudades de Guadalajara, San Luis Potosí y Los Cabos.

El titular del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, Alan Castro Ruiz quien adelantó de manera exclusiva para CPS Noticias, que esta celebración regresaría al municipio, después de que en el año 2020 la celebración se viera afectada por la pandemia de Covid-19, obligando a que se realizará de manera remota.

El objetivo principal de esta celebración es promocionar la música, proponiendo un espacio abierto para que los músicos de la ciudad puedan expresarse libremente. Asimismo, es un evento en el que los habitantes de la comunidad pueden disfrutar diferentes propuestas musicales, dándoles una oportunidad para escuchar de música diferente a la que oyen de manera habitual.

Alan Castro anunció que, en esta nueva edición, la Fiesta de la Música tendrá la participación de talento netamente local, con el objetivo de difundir el gran talento que se encuentra en el municipio.

Para finalizar, el titular del ICA dio a conocer que dicha celebración se desarrollará el día 24 en las inmediaciones de la Plaza Pública “Antonio Mijares”. Sin embargo, el municipio participará en una celebración a nivel estatal.

“La fecha no pasa desapercibida, sábado 24 de junio, no será el mero 21, si no que la vamos a pasar para el fin de semana, y con ello nos estamos uniendo en un esfuerzo estatal, ya que La Paz estará llevando a cabo una fiesta de la música, sin embargo, ellos sí la llevan a cabo el día 21; el municipio de Mulegé la celebrará el día sábado, y aquí en San José del Cabo será el día sábado 24 de junio”.