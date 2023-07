Rescatan cuerpo de delfín varado en aguas de Los Cabos

La Paz- Un ejemplar adulto de delfín conocido como zifio peruano fue rescatado de aguas de Los Cabos. El singular cetáceo es una de las especies marinas más raras que existen en Baja California Sur, ya que no suelen ser observadas con frecuencia en litorales locales.

El director regional del Museo de La Ballena y Ciencias del Mar, Francisco Gómez, explicó que el protocolo de rescate de los restos del delfín se logró en coordinación con instituciones federales de protección al medio ambiente y dependencias municipales, luego que fue reportado el hallazgo del mamífero que estaba varado a la orilla del mar en el destino turístico.

Después de viajar por costas occidentales, el espécimen llegó a litorales de Los Cabos, donde falleció para ser arrastrado por la corriente hasta la orilla de la playa, donde fue encontrado y resguardado por las autoridades a través de un operativo de rescate que incluyó el levantamiento del cuerpo para ser puesto a disposición de los directivos del Museo de La Ballena para continuar con estudios científicos.

“Ya observamos que era un organismo bastante grande, de 3 metros con 60 centímetros, macho, ya había iniciado su proceso de descomposición, las temperaturas de la zona que estaban alrededor de los 40 grados no contribuyeron mucho a la preservación de órganos y se empieza a descomponer de una manera muy rápida. La intención era aplicarle una mini necropsia para checar contenidos estomacales y algunos órganos.”

Luego de que se le realizaron los estudios post mortem, los restos del delfín quedaron protegidos por los defensores e investigadores de la vida marina, quienes elaboraran un informe especial detallando las condiciones precisas en las que fue encontrado el delfín en el océano sudcaliforniano.

“Nos dedicamos a tomar medidas generales y hacer algunas observaciones de si tiene algún tipo de muestra de haber sido atacado por un depredador natural, no había señales de eso, de haber sido atrapado por una red de pesca, no se veían señas de eso, o de haber sido golpeado por una embarcación, no se veían señas de eso tampoco. Entonces, posiblemente ya fue una muerte natural que pudo haber sido asociada a alguna enfermedad o definitivamente que haya terminado su ciclo de vida.”