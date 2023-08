Billboard enfrenta críticas por nombrar a Residente como el “mejor rapero latino” y no a Canserbero

En las últimas horas, Billboard ha enfrentado una lluvia de críticas al nombrar a Residente como “el rapero latino número 1 de la historia”, al celebrar los 50 años del hip-hop reconociendo a las figuras influyentes en el mundo del rap en español.

Esta decisión ha generado un fuerte desacuerdo entre los usuarios, quienes sostienen que este título debió de haber sido otorgado al fallecido Tyrone José Gonzáles, conocido como Canserbero. La controversia radica en la percepción que tienen algunas personas de que el intérprete de “Atrévete-te-te” no merece esta distinción, ya que ni siquiera se dedica a este género.

La compañía defendió su elección, argumentando que René Pérez, también conocido como Residente, obtuvo esta posición gracias a sus continuas transformaciones dentro del género del rap. Sin embargo, esto no es lo único que ha causado la indignación de los usuarios.

Ya que en la lista, el exintegrante de Calle 13, se ubicó en el primer lugar, seguido por artistas como Vico C, Ana Tijoux, Tego Calderón, Orishas, Daddy Yankee, Aczino, Ivy Queen, Pato Machete, Mala Rodríguez y Santa Fe Klan. Mientras que, Canserbero fue posicionado en el número 19, quedando por detrás de otros artistas de géneros como trap, reguetón y música urbana.

Y es que los seguidores y admiradores del fallecido rapero venezolano expresaron su profundo descontento ante esta situación, cuestionando el por qué lo colocaron con cantantes de géneros como reguetón, trap y música urbana. Esta diferencia ha aumentado el sentimiento de malestar hacia René, ya que muchos consideran que no es un rapero y han asegurado que “no está a la altura del venezolano”.

“Poner a Canserbero en el puesto 19 es un pecado”, “Residente ni siquiera está entre los 10 primeros. Canserbero en el puesto #19 es un chiste”, “Billboard no se trata de música, es un negocio. No se trata de lo que dicen, sino de lo que opinan las personas, y la gente ha dejado en claro que Residente no es un rapero”, “Permíteme explicarte por qué Canserbero es mil veces mejor”, son algunos de los comentarios.