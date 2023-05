Responde INDEM a mantas que denuncian presunta discriminación

El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM) se vio envuelto en manifestaciones y denuncias ciudadanas durante el miércoles 17 de mayo pasado. Estas denuncias surgieron inicialmente en una página de Facebook y luego se intensificaron con la colocación de una manta en un paso peatonal, donde se expresaba la preocupación de la ciudadanía.

Ricardo Manríquez, director del INDEM, concedió una entrevista exclusiva a CPS Noticias y Tribuna de México para abordar estas denuncias y proporcionar información sobre su origen. Mencionó que algunos padres de familia presentaron una denuncia contra un entrenador de hockey in line por diversas situaciones, incluida la presunta discriminación hacia una niña que él entrenaba.

“Yo lo único que puedo decir es que se lleva un procedimiento de manera legal, hay padres de familia que denunciaron a un entrenador de la disciplina de line hockey por diversas situaciones, entre las que se encuentra discriminación a una niña que el entrenaba, los papás ya no la llevan a entrenar con él, se acercaron los papás y yo les di la recomendación que si tenían este argumento contra el entrenador, que se acercaran ante las autoridades correspondientes”

En este sentido, los denunciantes se dirigieron al ministerio público para hacer valer sus reclamaciones. Sin embargo, el INDEM no tiene la facultad para determinar la validez legal de los argumentos en el caso de discriminación.

Aunque el instituto cuenta con un área jurídica, su punto de vista sostiene que no se puede considerar discriminación el hecho de dejar a una niña en la banca sin permitirle jugar por diversas razones. El director resalta que la denuncia continuará hasta que se cumplan las demandas de los denunciantes, que incluyen la destitución del entrenador a cargo del equipo.

“ Dentro del área del instituto tenemos un área jurídica a quien canalizamos la denuncia y pues me dice “profe esto se tiene que llevar allá” (al ministerio publico) pero dentro de mi punto de vista, el dejar a una niña sentada en la banca y no permitirle jugar en la disciplina por x, y o z, pues al final del día no podemos tomarlo como discriminación, imagínate en el deporte cuantas veces discriminamos a los atletas y pues la denuncia continuará hasta que se les cumplan sus demandas que es quitar al entrenador al frente de ese equipo”