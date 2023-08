Texas a AMLO: Asegure la frontera si le preocupa la vida humana

En medio de la creciente crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, se han descubierto tres cuerpos sin vida cerca de las boyas flotantes instaladas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, con el objetivo de frenar el paso de migrantes. Este hallazgo ha desatado una polémica entre ambos países, mientras intentan esclarecer las circunstancias de estas muertes.

Las autoridades estatales de Texas alegan que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas, afirmando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería asumir la responsabilidad de asegurar la frontera si realmente le preocupa la vida humana, informó El Universal.

La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar, acusando a Abbott de actuar de manera “inhumana” y señalando que tratar así a cualquier persona no es propio de gente buena. En sus palabras, “solo siendo buenos podemos ser felices”.

Previamente, esta mañana de jueves, AMLO acentuó en su conferencia de prensa:

“No debería actuar así. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices”.

El primer cuerpo encontrado corresponde a un joven hondureño de tan solo 22 años. El gobierno de Honduras ha anunciado que colaborará en el proceso de repatriación del fallecido. Sin embargo, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, ha emitido un comunicado sugiriendo que al menos uno de los individuos encontrados murió por ahogamiento río arriba y luego “flotó hacia las boyas”.

