Gobernador niega las acusaciones de consumo de fentanilo en Los Cabos

Hace unos días, durante una entrevista en el programa matutino del periodista Ciro Gómez Leyva, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional informó que se estaban llevando a cabo más de 400 investigaciones relacionadas con posibles lugares de suministro de fentanilo. El fiscal destacó que varios destinos en la zona noroeste, como Los Cabos, aprovechan el turismo médico para consumir este tipo de sustancias.

Durante la visita del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el jueves 3 de agosto, CPS Noticias y Tribuna de México cuestionaron al mandatario acerca de las declaraciones emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR). El gobernador afirmó que el fiscal estaba interrumpiendo un proceso de investigación, ya que el médico anestesiólogo Gustavo Dardwin Aguirre Castro enfrenta un proceso legal por el uso ilegal de fentanilo. Castro Cosío enfatizó que en Los Cabos no se ha registrado ningún problema relacionado con este medicamento.

°FGR investiga a anestesiólogo por posesión de fentanilo

“Creo que rompe una regla elemental, en un proceso de investigación de un imputado, el caso de un médico local que recibió dosis de fentanilo en su casa. Obviamente se está investigando, la investigación va, y el día 8 es la audiencia, no sé si va a ser vinculado a proceso o no. Esto no lo determina el poder ejecutivo, lo determina el poder judicial, precisamente por la Fiscalía General de la República. Los Cabos no está inundado y no tiene nada que ver”.