Rotación laboral en Los Cabos impacta en la estabilidad económica y seguridad social

La rotación de personal, es un fenómeno que se observa en algunas organizaciones cuando los empleados deciden dejar la empresa por diferentes motivos. Este fenómeno puede medirse a través del número o porcentaje de empleados que renuncian en un período específico, y suele estar relacionado con la pérdida de colaboradores en una empresa.

En relación a este tema, CPS Noticias y Tribuna de México llevó a cabo una entrevista con Alberto Téllez Sahuque, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Los Cabos quien destacó que este problema ha sido evidente en el municipio durante los últimos dos años. Esta situación no solo afecta a las empresas, sino que también tiene un impacto en aquellos que buscan empleo, ya que los buscadores no logran obtener los beneficios necesarios para enriquecer su historial laboral.

“Nos comentan que hay una rotación muy inusual en los últimos dos años en donde el buscador de empleo que en este caso es el ciudadano se coloca en una empresa, la empresa les da la oportunidad pero en seis meses hemos localizado que existen personas que han tenido hasta tres trabajos, eso que quiere decir, que han estado 2 meses por empresa y de repente se contratan en otra, causando un daño y perjuicio a quienes los contratan, pero también no se da cuenta el que se cambia constantemente, que en esa rotación no consigue obtener el arraigo, no consigue obtener los suficientes días para cotizar en el seguro social y eso es un gran prejuicio”.