Señora con cáncer busca apoyo para conseguir insumos alimenticios

Con más de 30 años sobrellevando un tratamiento para cáncer de tiroides, una señora busca apoyo a la comunidad para comprar los alimentos y bebidas que le indican para su recuperación. En el municipio de La Paz

Estos van desde suplementos alimenticios líquidos, hasta comestibles no perecederos blandos, que le sea fácil masticar y/o tragar, expresó la paciente:

“Y ahorita ya se me están bajando las bolitas […] No sé, alguna pomada para que me pueda poner, me arde mucho, parece que me estoy quemando. Son quimios orales […] la semana pasada estuve con diarrea. Este mes es el que me ha ido más duro”.