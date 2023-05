Las series retrasadas por la huelga de escritores en Hollywood

Tras el arranque de la huelga de escritores del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), cientos de escritores dejaron de trabajar lo que implica que muchos proyectos están detenidos.

The last of us y las otras series que se han cancelado por la huelga de escritores

Plataformas y cadenas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount y Sony son de las más afectadas en el cese laboral de los guionistas.

De inicio, la adaptación de The Last Of Us de HBO ha suspendido las audiciones para la temporada 2 debido a la huelga.

La segunda temporada de esta adaptación fue anunciada a principios del 2023 por los cocreadores Neil Druckmann y Craig Mazin, quienes afirmaron que habrá más de dos temporadas, sin embargo, ahora todo está detenido.

Entre las series en pausa también están: House Of The Dragon 2, American Horror Story: Delicate, Big Mouth 8, Cobra Kai 6, Colegio Abbott 3, Daredevil: Born Again, The Lord of the Rings: The Rings of Power 2, Evil 4, Hacks 3, Yellowjackets 3, Stranger Things 5.

También se prevé que Miércoles 2 se vea afectada, si bien se esperaba hasta el 2024, el trabajo acumulado por la huelga, muy probablemente hace que se retrase su estreno.

Lo mismo ocurre con ‘Sandman 2, Vikingos: Valhalla 3, You 5 y The Umbrella Academy 4.

En cuanto a películas, vemos un retraso oficial en el próximo estreno de Marvel Studios, Blade.

Se estrena Loki y Echo a pesar de la huelga de escritores

No obstante, y pese a la falta de guionistas, algunas producciones siguieron su cause y se terminaron de grabar, este es el caso de Loki y Echo que ya tienen fecha de estreno.

Será el próximo 06 de octubre del 2023 cuando Marvel Studios lance la segunda temporada de Loki a través de Disney +.

Echo, también de Marvel hará lo propio el 29 de noviembre de este año, lo atractivo de este estreno es que todos los episodios serán lanzados a la vez para disfrutar de un increíble maratón a través de Disney +.