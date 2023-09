Si regresa el Festival de Cine de Los Cabos, Instituto de Cultura apoyará

Después de la cancelación del Festival Internacional de Cine de Los Cabos (FIC Los Cabos), el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, bajo la dirección de Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, reveló que ya tenía planes en marcha para recibir el evento. Habían preparado una agenda que incluía proyecciones en varias ubicaciones y una gira cinematográfica en las colonias locales. A pesar de la cancelación, el instituto aún espera poder organizar el evento el próximo año.

“Había una agenda que se iba a realizar con el Festival de Cine de Los Cabos. Nosotros teníamos ya varios espacios designados que habíamos apoyado y gestionado y la posibilidad de hacer una gira cinematográfica en las colonias. Nosotros planeábamos colocar la pantalla, colocar la instalación del cine móvil. Tenemos acceso a mucho material que se puede programar y esperemos el evento del año entrante se pueda organizar”, señaló Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director del Instituto.

No obstante, con el objetivo de garantizar los derechos culturales, así como consolidar los valores locales, regionales y nacionales, así como el fomento e impulso de las artes, el instituto creado hace 24 años, ofrece una agenda nutrida en materia cultural en los cinco municipios de Baja California Sur, la cual, el también escritor, músico y promotor cultural, compartió:

“En cada uno de los recintos del Instituto hay una agenda muy nutrida. La escuela de música tiene conciertos prácticamente todas las semanas, dos o tres conciertos por semana de aquí a diciembre. El Museo de Arte, la semana pasada y antepasada, inauguramos dos exposiciones nuevas y se está preparando otra. Hay una interinstitucional con la historia del IMSS, una exposición de fotografía que se va a instalar en el Museo de Arte. En el Museo Regional Rural recientemente tuvieron sus presentaciones editoriales. Tienen una agenda bastante nutrida y el Centro Cultural La Paz, que tiene una serie de importantes eventos. El Teatro de la Ciudad tiene llenísima la agenda de aquí a diciembre. Ya no hay prácticamente fechas disponibles entre eventos privados, como de la agenda cultural”, comentó señaló Víctor Caballero.

Para el último trimestre del año cerrará con varias actividades como la Primera Feria del Libro Infantil en La Paz, el Encuentro Cultural Sudcaliforniano, disciplinas y se prepara el Festival La Cultura Nos Une, así como la Muestra de Cine Sudcaliforniano.