Mejores memes para celebrar el Día de Star Wars

Seguramente alguna vez has escuchado la frase “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”). Sin duda alguna es una de las frases más famosas de la saga de George Lucas y también es el lema que acompaña este 4 de mayo para celebrar el Día de Star Wars.

Desde las primeras horas de este jueves, fans y personas de todas partes del mundo pusieron en tendencia el nombre de las películas de ciencia ficción y han compartido decenas de memes para rendir homenaje a Star Wars.

A continuación te presentamos una lista de los memes más divertidos y populares:

Cuando eres padre y sabes que lo estás haciendo bien… pic.twitter.com/26KXfWJltu — Star Wars España 🌍 (@StarWarsEs) May 3, 2023