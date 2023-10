“Sur”; una exposición de arte en honor al alma de Baja California Sur

La Paz.- El Museo MaTi, en la capital del estado, inauguró la exposición temporal “Sur”, la cual representa y brinda un sentido sobre lo que es y no es Baja California Sur. La conjunción de obras retrata la vida a través del arte desde diversas perspectivas, atendiendo a las tradiciones artísticas sudcalifornianas.

En este sentido, el propósito fundamental de “Sur” es promover a los artistas oriundos del estado, o quienes radican aquí y su vida se ha tornado sudcaliforniana. Encontrará pintura, fotografía, escultura e instalación. Es decir, una exposición pequeña y completa, destacó Armando Guerrero, artista orgullosamente paceño con más de 40 años de trayectoria, y creador del museo MaTi:

“Esa exposición se hizo ahora sí que en colaboración como 10 artistas; no te doy los nombres porque no se me vaya a pasar uno y luego queda mal uno, pero todos los artistas son grandes artistas de aquí de Baja California Sur. Le hicimos la exposición, se llama Sur por lo mismo, y fue una exposición colectiva, y una organización colectiva. Todos participaron en la museografía, en traer sus obras, en la inauguración, en los cócteles, fue un evento muy interesante que hizo que se reunieran varios artistas o nos reuniéramos, que varios nos conociéramos y empezáramos a trabajar en equipo”, destacó