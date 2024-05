Tenistas sudcalifornianos conquistan el Rukos Bowl en Sinaloa

Siete tenistas sudcalifornianos participaron este fin de semana en el Rukos Bowl, uno de los torneos del deporte blanco más populares a nivel nacional. La competencia tuvo su edición de primavera en Culiacán, Sinaloa, reuniendo a más de 120 jugadores de todo el país durante tres días de intensa competencia.

En la categoría Singles 35, el campeón fue Alejandro Blanco; mientras que en la modalidad de Dobles Cat 35, la dupla conformada por Eli Abundis y Raúl Osuna se llevó el segundo lugar. En los Dobles Cat 40, Héctor Ramírez se coronó campeón; Raúl Osuna se quedó con el campeón en Cat 40.

Juan Carlos Mata y Sergio Pérez, por su parte, disputaron la final en la Cat Abierta, con Pérez resultando victorioso, cerrando así la participación de toda una semana de actividades en Sinaloa donde se congregan los mejores deportistas de todo México.

Eli Abundis, uno de los competidores sudcalifornianos, manifestó su alegría sobre el triunfo, haciendo énfasis en que los deportes pueden ser practicados en todo momento y reluciendo el nivel competitivo que hay en la media península.

“Estoy muy feliz y emocionado por este triunfo. Ha sido un torneo muy reñido, con jugadores de gran nivel, por lo que me siento muy orgulloso de haber logrado lo que tuvimos aquí […] he estado entrenando duro durante los últimos meses, tanto física como mentalmente. He trabajado en mejorar mi técnica, mi resistencia y mi concentración. Además, he participado en algunos torneos previos para ponerme a prueba y ganar experiencia”.