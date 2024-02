Listo el Torneo de Tocho del Pacífico para el 2024

Este mes iniciará el Torneo de Tocho del Pacífico 2024 en Baja California Sur, para lo cual los posibles participantes ya se preparan. Al campeonato están invitados los distintos equipos que han estado en los pasados certámenes.

Destacan los campeones Raiders junto a Sharks, Black Hawks, Huracanes, Huskies, Berrendas, Raven, Jefes, Vaqueras, Patriotas, Black Mamba, Olimpias, Zorras, Pumas, Bucaneros, entro otros.

Al respecto, el coach de Vaqueras, Ricardo Amador, dijo que ellos continúan con sus entrenamientos de manera normal. La idea es que las jugadoras no pierdan el ritmo para que en cuanto se dé el inicio formal de la temporada tengan la condición adecuada.

“Ya arrancamos en febrero, por lo que nos estamos reuniendo con los equipos de aquí y de Los Cabos para afinar un arranque de temporada, pero eso no nos detiene. Las muchachas deben seguir entrenando porque si el inicio es mañana, pues ya van a estar listas, si es en dos meses también estarán listas”.

Destacó que los mejores jugadores en ambas ramas tendrán la posibilidad de asistir al campeonato nacional de la disciplina en Ciudad de México, donde asisten las 32 entidades federativas del país.

“El premio más allá de la competencia es asistir al campeonato nacional que se realiza todos los años, el 2023 quedamos en octavo lugar en la varonil y 19 en la femenil, por lo que también es una buena oportunidad para seguir teniendo buena actuación de la disciplina en Baja California Sur”.

Para el 2024 el torneo contará con categorías para niños y niños Under 16 femenil, Under 14 mixto, Under 12 mixto y Under 10 mixto.

“Se aperturan más categorías para los futuros jóvenes y es lo que se busca en este deporte, ahí nos hemos acercado a tener a uno de los mejores frutos, ya contábamos con la categoría under-18 y con esto nos acercamos más a los semilleros y categorías pequeñas”.

Serán más de 10 equipos que estarán presentes en los campos de fútbol americano de La Paz y Los Cabos, que participarán en la campaña que inicia a fines de mes y en donde se integran distintos jugadores de las categorías más destacadas en ese deporte.

EU