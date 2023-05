Trámites más accesibles y derechos protegidos: CODISEX sobre iniciativa de cambio de identidad

La iniciativa presentada por las asociaciones civiles Codisex Los Cabos y Trans BCS ante el Congreso del Estado de Baja California Sur, en relación al cambio de identidad en el acta de nacimiento, ha generado un importante debate en la sociedad. Para conocer más detalles sobre esta propuesta trascendental, CPS Noticias entrevistó a Raúl Pérez, miembro y presidente del Colectivo de la Diversidad Sexual (CODISEX) en Los Cabos.

Raúl Pérez destacó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es facilitar los trámites para aquellas personas que ya han realizado su cambio de identidad de género. Actualmente, muchas personas adultas que han pasado por este proceso aún tienen que enfrentarse a la burocracia y realizar cambios en cada uno de sus documentos oficiales, lo cual resulta un proceso complicado y tedioso. Con esta propuesta, se busca evitar que las generaciones más jóvenes tengan que pasar por este mismo obstáculo, brindándoles la oportunidad de obtener su acta de nacimiento con su identidad de género correcta desde el principio.

“Que es lo que nosotros queremos con esta iniciativa, justamente que las infancias y las adolescencias puedan y que quieran hacer el cambio, ojo nada más es cambio de nombre y género no estamos pidiendo absolutamente nada más , porque por ahí se desinforma mucho que si vamos a hacer esto que si vamos a usarlo otro, no, solamente queremos que puedan tener acceso al cambio de identidad en su acta de nacimiento , para qué, para que justamente dentro de las escuelas puedan hacer estos procesos más sencillos para las personas; que una persona trans no tenga que ser violentada utilizando el nombre con el que ya no se identifica, que una persona no binaria, pueda tener acceso a usar el uniforme que quiera con el que se sienta cómodo. Y esta es la finalidad únicamente de la ley”.

La iniciativa tiene como objetivo seguir el ejemplo de los cambios realizados en el código civil del estado de Jalisco, con el propósito de agilizar y hacer más accesibles los trámites relacionados con el cambio de identidad de género. Esto permitiría garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas transexuales, como el derecho al trabajo y la posibilidad de adecuar sus documentos de identidad, como el pasaporte y la credencial de elector, así como los documentos educativos. Estos cambios se traducirían en el acceso a una vida plena y sin discriminación para las personas trans.

Esta iniciativa se alinea estrechamente con el mensaje que la comunidad LGBTQ+ desea transmitir. Según el presidente del colectivo CODISEX, lamentablemente, todavía se producen actos de discriminación y odio hacia la comunidad. Además, existen datos preocupantes sobre la prevalencia de la depresión y los suicidios entre las personas LGBTQ+, que a menudo no se registran adecuadamente en las instituciones de justicia. Sin embargo, los colectivos y organizaciones tienen conocimiento de estos problemas y buscan abordarlos de manera integral a través de iniciativas como esta, que buscan brindar igualdad de derechos y oportunidades, así como una mayor protección y apoyo a la comunidad LGBTQ+.

“Justamente en el marco del Día Internacional de Lucha contra la lgbtfobia, para mí el mensaje más importante es que a veces juzgamos odiamos y sobre todo discriminamos a las personas en razón de su orientación, identidad o expresión de género y muchas de las veces no nos detenemos a ver nuestro entorno, muchas veces las palabras que con mucho odio decimos pueden estar lastimando a las personas que más amamos, entonces es bien importante detenernos porque al final de cuentas no sabemos a quienes estamos afectando y justamente uno de las estadísticas que hemos estado recibiendo desafortunadamente no están registradas en ningún lado es el suicidio, es la depresión, son ese tipo de situaciones emocionales por las que están viviendo las personas LGBTQ+ y ya no hablamos de edad, hablemos de las personas en general y justamente creo que es importante detenernos un poquito para no lastimar o no seguir lastimando a las personas que más amamos”.