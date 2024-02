Universidad de Chapingo otorga permiso a rector por proceso penal

Universidad de Chapingo otorga permiso por cuatro meses a rector, Ángel G, por proceso penal, así lo determinó el Consejo Universitario de dicha institución educativa, para enfrentar el proceso penal que se le investiga por el presunto delito de violación de una alumna de esta prestigiosa institución educativa.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que se discutió la situación legal del rector en relación con las acusaciones presentadas en su contra. Tras un análisis detallado de la información disponible y considerando la importancia de garantizar un proceso legal transparente y justo, se determinó otorgarle al rector un permiso de cuatro meses para atender debidamente su situación legal.

Este permiso permitirá al rector Ángel G. concentrarse en enfrentar las acusaciones en su contra y colaborar plenamente con las autoridades judiciales durante el proceso penal. Mientras tanto, el Consejo Universitario aseguró que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas de la Universidad de Chapingo durante su ausencia.

Durante la sesión, el rector, Ángel G hizo llegar su solicitud escrita a mano, en un sobre cerrado, al no estar presente, mediante dicho oficio pidió permiso de cuatro meses para ausentarse de su cargo.

“Debido a las acusaciones que de manera dolosa y ventajosa han circulado en medios públicos y redes sociales sobre un proceso legal que enfrento por presuntos actos que me imputan, le solicito con fundamentos a los artículos 29 y 43 del estatuto de la UACh permiso sin goce de sueldo como rector por un periodo de cuatro meses, a partir de la fecha de autorización para abocarme a la defensa legal de la que tengo derecho y que durante este tiempo me he visto impedido”.