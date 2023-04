Urge la rehabilitación de las calles en Paseos del Sol

La calle Prolongación Casiopea, en la colonia Paseos del Sol, en La Paz, se encuentra repleta de baches. Vecinos de la zona señalan que las autoridades los tienen abandonados y que, desde hace cerca de dos décadas, no se le ha dado el mantenimiento adecuado a las vialidades.

La Prolongación Casiopea conecta a la colonia con el bulevar Forjadores de Sudcalifornia. Cuando llueve, la calle se inunda, bloqueando el paso y dañando aún más el pavimento.

“El problema es que baja toda el agua de allá de arriba. De los cerros cae toda el agua y pasa por aquí. Igual, si ven los hoyos que tenemos ahorita, estamos abandonados. No han dado solución. No dan soluciones que porque no se puede arreglar ahí. Se tendría que sacar por otro lado porque aquí ya no se puede. Entonces cada vez que hay temporada de lluvias, de huracanes, es un cochinero por aquí”, comentó el señor Horacio.