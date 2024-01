Vecinos de Los Olivos agradecen la pavimentación de calles, pero piden que se atienda el resto

Este 2023, en la ciudad de La Paz, se pavimentaron vialidades que por décadas habían permanecido en el olvido. Una de las principales colonias beneficiadas fue Los Olivos. Aunque los vecinos agradecen estas obras del Gobierno, esperan que este 2024 sean atendidas las calles que aún son terracería.

Las vialidades pavimentadas este año en esa zona fueron Francisco Javier Mina (de Benito Juárez a Sonora); Manuel M. Diéguez (de 5 de Mayo a Ignacio Allende); Manuel M. Diéguez (de Ignacio Allende a 5 de Febrero); General Juan Domínguez Cota (de Ignacio Allende a 5 de Febrero); Emiliano Zapata (de Ignacio Allende a Manuel Encinas); 20 de noviembre (de Ignacio Allende a bordo de contención); y General Manuel Márquez de León (de México a Padre Eusebio Kino).

Pedro Martínez, de profesión taquero, comentó que la rehabilitación de las calles ha aumentado el flujo de automovilistas que transitan frente a su negocio, lo que ha incrementado su venta. Además, el valor de los terrenos también se ha elevado con la nueva imagen de la colonia.

“Estas las acaban de poner apenas, tiene como 2 meses que las echaron porque antes era tierra pero ha mejorado mucho la parte de la pavimentación. De hecho no había calles aquí esta parte aquí no había, era pura terracería pero ahorita son nuevas […] Por la plusvalía y todo eso va creciendo más el apoyo del gobierno […] sí, ha incrementado un poquito la verdad, ha subido un poquito, pero el tema de la economía ahorita está difícil no podría decir que es a beneficio de la calle”.