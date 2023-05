Verstappen conquista el GP de Mónaco; “Checo” termina 16º

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, lideró de principio a fin el Gran Premio de Mónaco, la carrera más famosa y a la vez la más complicada de la máxima categoría del automovilismo, con lo cual amplió su ventaja en la competencia de conductores del campeonato de la Fórmula 1.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez enfrentó un desastre de domingo tal y como se esperaba luego de una pésima clasificación y terminó en el lugar 16. Completaron el podio Fernando Alonso de Aston Martin y Esteban Ocon de Alpine.

A magnificent drive from Max brings up the 39th victory of his career 💪

The Dutchman is now just two victories behind Ayrton Senna’s tally#MonacoGP @redbullracing pic.twitter.com/tcxVLuwYuB

— Formula 1 (@F1) May 28, 2023