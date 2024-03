(VIDEO) Pasajero golpea con martillo a conductor de transporte público en Culiacán, Sinaloa

Un pasajero de la ruta Díaz Ordaz, en Culiacán, Sinaloa, golpeó con un martillo al conductor de un camión por supuestamente “burlarse” de él. El hecho quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de la unidad.

En las imágenes se pude ver que al agresor se aproxima al trabajador desde la parte de atrás, cuando le pregunta “¿te estás riendo de mí?” y le tira un golpe con el instrumento, mientras la víctima se tapa su cabeza con la mano.

De acuerdo con los datos del video, el hecho ocurrió el pasado 25 de marzo, pasadas las 16:30 horas. Se presume que el sujeto iba bajo los efectos de alguna droga.

Bajo este panorama, el líder del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano en Culiacán, Flavio Rolando Ibarra, urgió a las autoridades a identificar y detener al pasajero de la ruta Díaz Ordaz que intentó golpear en el rostro al conductor y amagó con continuar la agresión.

Asimismo, informó que el ataque presuntamente comenzó por la molestia del usuario porque el trabajador no lo bajó donde él deseaba. La discusión concluyó al abrir el chofer las puertas del transporte para que el pasajero bajara, y después, el conductor continuó con su camino.

Chofer del transporte urbano fue agredido con un martillo por un pasajero en aparente estado inconveniente en #Culiacán; dijo que se reía de él. pic.twitter.com/9Izb3PBiZE — Diego Alberto Hernández (@DiegoHdezAFN) March 26, 2024

El conductor agredido no presentó denuncia

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán fue notificada del hecho, no obstante, se afirmó que la víctima no presentó denuncia alguna, y lo ocurrido fue informado por el resto de pasajeros en el camión. Además, señaló que el chofer no activó el botón de pánico.

En este contexto, Flavio Rolando instó a su agremiado a presentar la denuncia respectiva para que este tipo de hechos no queden impunes y marque un precedente.

De esta manera, se busca prevenir este tipo de conductas en usuarios, sobre todo por el riesgo que corrió el resto de personas a bordo, pues en caso de que el agresor hubiera golpeado con el martillo en la cabeza al operador de la unidad, se hubiera quedado sin control.

MAEP