Con lágrimas en los ojos Wendy Guevara revela su dura infancia en La Casa de los Famosos

En La Casa de los Famosos existe una sección donde los concursantes deben pasar a un cuarto rojo y enfrentar imágenes de su pasado. En esta ocasión, le tocó a la influencer Wendy Guevara compartir su desgarradora infancia a través de una serie de fotografías, provocando diversas reacciones entre los usuarios, especialmente entre sus fans, quienes empatizaron con su vida y conectaron aún más con ella.

Guiada por el conductor Diego de Erice, la integrante de “Las Perdidas” narró con lágrimas en los ojos los momentos difíciles que vivió desde temprana edad. En las imágenes mostradas, se veía a una Wendy muy pequeña junto a su prima, con quien explicó que solía jugar a las muñecas en secreto.

Durante la sección reveló también los maltratos que sufría por parte de su padre, quien no aceptaba su sexualidad. Aunque en ese entonces aún no se definía completamente, aseguró que desde muy pequeña eran evidentes sus preferencias por las cosas consideradas “de niña”. Esto desencadenaba golpes por parte de su padre y hasta su hermano, quien en algún momento se avergonzó de ella.

“Ahora que ha pasado tanto tiempo, ya no me agrede ni a mí ni a mi familia. Antes lo veía como un monstruo debido a su comportamiento agresivo. Mi papá ya ha cambiado mucho y dice estar orgulloso de mí, pidiéndome perdón por todo lo que me hizo”, relató sobre su padre.

“Siempre desde niño las personas se reían de él por mi culpa. Le decían que tu hermano es gay… Siempre eran golpes de parte de mi papá y aparte mi hermano porque yo creo que hubo un momento en el que se avergonzó de mí, por mi forma de ser”, expresó mientras veía las imágenes y rompía en llanto.