¿No que no? Yahritza asegura en live que le encanta México

Luego de que los integrantes del grupo musical “Yahritza y Su Esencia” fueron criticados en redes sociales por las opiniones que emitieron sobre México durante una entrevista, la vocalista de la agrupación brindo una declaración durante un live.

Fue en una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok donde la cantante respondió a los comentarios negativos de los usuarios, sin embargo, aseguró que pese a todo lo que se mostró en clips difundidos a ella “le encanta México”:

“A mí me encanta México, me encanta, es la neta; si ustedes no me quieren creer, pues no me crean y ya”, se escuchó en el live.