Taylor Swift provoca caída de Spotify con el lanzamiento de su álbum regrabado

Taylor Swift provocó una caída masiva de Spotify con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio regrabado “1989 (Taylor’s Version)”. Apenas horas después de su estreno, la plataforma experimentó una interrupción debido a la alta demanda de los fanáticos de la artista.

El material discográfico, que contiene 21 temas, fue lanzado el 27 de octubre y rápidamente se convirtió en el más reproducido en Spotify. La demanda de los fanáticos fue tan alta que la aplicación informó una caída masiva del sistema en varios países del mundo.

Para oficializar la presentación de esta producción musical, la cantante publicó en una foto de sí misma con el título del álbum. “Mi nombre es Taylor y nací en 1989”, escribió la artista.

Sobre este nuevo proyecto, comentó que es su versión favorita y que marcó un punto de inflexión en su carrera y vida en varios aspectos. Además, expresó su entusiasmo por la oportunidad de regrabar su música.

“Para ser completamente sincera, esta es la regrabación que más me encanta que he hecho, porque las 5 pistas de “From The Vault” son asombrosas. No puedo creer que alguna vez quedaran en el olvido”, escribió en su post.