OOMSAPAS La Paz ha dejado 3 años sin agua a familias del centro

La Paz.- Como sabemos, la escasez de agua en el municipio de La Paz perjudica a muchas familias que, aun con este problema, realizan sus pagos al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) mes con mes.

Tal es el caso de las personas que habitan en las calles Marcelo Rubio, entre Miguel de Legazpy y Manuel Encinas, en la Colonia Centro. Aproximadamente en marzo de 2020, cuando justamente empezó el confinamiento, se fue el agua. Desde esa fecha, la intermitencia del acceso al agua potable por parte de OOMSAPAS, ha sido una situación que día con día enfrentan los vecinos afectados.

De hecho, una señora comentaba que sus mascotas estaban en un grado de deshidratación crítico, porque no podían bañarlas por falta de agua; sus árboles frutales desgraciadamente se secaron. Pero actualmente, ya llevan casi 2 semanas repitiendo el martirio desde la época de la pandemia, sin una gota de este recurso vital:

“Llevamos como un par de semanas sin agua o con superpoquita, y la verdad ya resistimos mucho, y no estamos dispuestos a callarnos como lo hicimos 2 años y 8 meses. […] Somos un vecindario con poquitas familias, pero sí padecemos mucho, mucho. Hay una señora de la tercera edad que está enferma, que no tenía ni una gota de agua… ¡Nada! Entonces, decíamos “por favor, no nos traigan a nosotros, pero por favor SAPA llévele una pipa a la señora”. En los 2 años y medio, SAPA nomás vino 2 veces con una pipa para darnos un poquito a todos. En nuestras cisternas. Cisternas vacías, se me cuartearon gracias a eso y luego te cobran porque tienes fuga”. Denunciante. Anónima.