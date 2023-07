800 nuevos espacios para alumnos de bachillerato en Conalep Los Cabos

San José del Cabo, Baja California Sur-. Con el reciente anuncio del presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, sobre la firma de la promesa de compraventa del terreno del antiguo colegio Bitachito, se podrán ofrecer más de 800 nuevos espacios para alumnos de nivel bachillerato.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció la importancia de esta decisión tomada por el edil Cabeño. Esta iniciativa busca mejorar la infraestructura educativa en la zona y atender la creciente demanda de estudiantes. Ambos líderes coinciden en la relevancia de invertir en la educación de los jóvenes para el progreso y el futuro de la región

“Quiero reconocer al profe Leggs este respaldo que le está dando a la juventud cabeña, porque tenemos un rezago, un cuello de botella muy difícil, no quiero que se me quede ningún muchacho de prepa, sin escuela y vamos a hacer todo lo posible para que no existan jóvenes sin asistir a la preparatoria”.