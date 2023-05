Mujer acuchillada por su expareja, ya lo denunció y nada

Una mujer ha denunciado que teme por su seguridad y la de sus hijas, ya que su expareja, identificado como Alejandro “N”, la ha agredido físicamente y ha amenazado de muerte en repetidas ocasiones, a pesar de que ella ya ha presentado una denuncia en su contra. Según lo relatado por la víctima en redes sociales, en una publicación realizada el pasado 9 de mayo, señaló que el agresor chocó su vehículo intencionalmente y trató de cortarle la cara durante el episodio de violencia.

La mujer ha expresado su frustración ante la falta de acción por parte de las autoridades en relación con la violencia que sufre y ha advertido que culpa al sujeto en caso de que algo les pase a ella o a sus hijas. Además, ha afirmado tener evidencia en forma de audios, videos, mensajes y testigos para respaldar su denuncia.

“Choco mi carro intencionalmente y a pesar de eso el día que me agredió me quiso cortar la cara, pero metí mi mano, gracias a Dios no pasó a mayores pero los policías al verme así no hicieron nada y en MP me dicen que espere la llamada para llegar a un acuerdo, ¿cuál acuerdo me pregunto yo? Él siempre me ha amenazado de muerte y siempre me espía, estoy cansada”, narró la víctima en redes.