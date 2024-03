Al Pacino explica por qué no mencionó a los nominados en los Oscar 2024

Al Pacino ha roto el silencio tras la controversia que se generó por su forma de anunciar el premio a Mejor Película en los Premios Oscar 2024. Esto se debió a que omitió el nombre de las producciones que se encontraban nominadas en dicha categoría y anunció directamente al ganador, que resultó ser Oppenheimer.

El actor explicó mediante un comunicado que la decisión de no mencionar a las demás cintas fue por indicación de los productores de la ceremonia y que no fue su intención omitirlas a propósito. Afirmó que se habían destacado muchas veces a lo largo de la ceremonia.

“Parece haber cierta controversia sobre el hecho de que no mencioné cada película por su nombre anoche antes de anunciar el premio a la Mejor Película. Solo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino una elección de los productores de no repetirlas”, mencionó en un comunicado.