Sujeto amenazó de muerte a exsuegra antes de incendiar sus vehículos

Luego de que su exyerno le incendió sus dos vehículos en venganza porque su hija lo abandonó y terminó con él, Nubia Perales exige que las autoridades lo capturen para que caiga todo el peso de la ley sobre él.

La madre de familia declaró que la expareja de su hija, identificado como Gilberto Valdez, la amenazó en varias ocasiones por supuestamente haberse metido en la relación que terminó por episodios de violencia por parte del joven de 30 años en contra de quien fuera su novia. Según las palabras de Nubia, el calvario familiar inició a principios de año, cuando su hija comenzó un noviazgo con su futuro agresor antes de vivir en unión libre.

Los actos delictivos de Gilberto llegaron al límite la madrugada del 4 de septiembre, cuando incendió intencionalmente la camioneta y automóvil de la madre de su ex, los cuales estaban estacionados en la vía pública y que a causa del fuego fueron pérdida total. Cámaras de seguridad urbanas grabaron en flagrancia al joven cuando provocó el fuego en ambas unidades particulares antes de huir de la escena.

Dos días después de los hechos, Gilberto Valdez sigue prófugo de la ley pese a que existen denuncias por amenazas, hostigamiento, agresiones, y daños a bienes materiales en etapa de averiguación a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De acuerdo con Nubia, las carpetas de investigación siguen sin mostrar avances mientras su ex yerno continúa burlando a la justicia.

“La tenía amenazada que si no estaba con él nos iba a matar a nosotros, a sus papás. Fuimos a la Procuraduría y no nos hicieron caso, que porque tenía que ir mi hija a levantar la denuncia, pero como mi hija tenía miedo, pues no se atrevía porque él le dijo —si tú vas, te voy a hacer daño junto con tus papás— la tenía amenazada y yo ya sabía todo esto. Mi hija me enseñaba audios, yo llevé audios, llevé capturas y ni aun así me hicieron caso los de la Procuraduría.”