BLACKPINK celebrará séptimo aniversario junto a sus fans: ¿Cuándo será?

El pasado 08 de agosto de 2016, las integrantes surcoreanas de BLACKPINK se consolidaron como grupo de K-pop con el lanzamiento de su sencillo debut “Whistle”, bajo el sello discográfico YG Entertainment.

Desde esa fecha, BLACKPINK ha resaltado en la industria musical con el característico canto y baile del grupo, además, de incursionar dentro del campo del modelaje, la conducción y la actuación.

Ahora, a pocos días de cumplir su séptimo aniversario, las integrantes de BLACKPINK anunciaron un evento sorpresa para sus fanáticos de todo el mundo.

Sobre el festejo de aniversario con fans

Fue a través de redes sociales, donde Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé, integrantes del grupo de K-pop; comunicaron sobre el evento de celebración junto a sus fans, por sus siete años en la industria.

El evento se transmitirá por medio de la plataforma Weverse, donde BLACKPINK brindará contenido especial para que los miembros de su fandom llamado “BLINK”, que cuenten con membresía en dicha aplicación; puedan disfrutar de fotografías polaroid personalizadas de cada integrante de grupo musical.

El contenido se habilitará para seguidores de todo el mundo, desde la media noche (KST) del próximo 08 de agosto.

En el caso de México, los BLINKs podrán acceder a las fotografías desde las 21:00 horas del lunes 07 de agosto.

Además, se espera que BLACKPINK anuncie más eventos y actividades para sus fanáticos como celebración por su aniversario número siete.

Qué canciones interpreta BLACKPINK

Algunos de los temas populares del grupo de K-pop son: “How you like that”; “Pretty savage”; “Whistle”; “Don’t know what to do”; “Lovesick girls” y “Kill this love”.

Además de “Crazy over you”; “Stay”; “Tally”; “Pink Venom”; “Flower” de Jisoo; “You & me” de Jennie; “Hard to love” de Rosé y “Money” de Lisa.