Jennie de BLACKPINK busca su oportunidad en Marvel: audiciona para un papel en el universo cinematográfico

En el mundo del entretenimiento están circulando nuevos rumores que indican que Jennie Kim, una de las integrantes más destacadas del exitoso grupo Blackpink, está lista para unirse al universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Jennie Ruby Jane, mejor conocida como Jennie Kim, es actualmente una de las cantantes más populares a nivel mundial, gracias a su participación en el grupo de chicas Blackpink, que ha batido récords en la industria musical.

Sin embargo, últimamente Jennie ha mostrado interés en expandir su carrera artística y ha comenzado a audicionar para diferentes papeles en la televisión y el cine.

Rumores sobre Jennie de BLACKPINK en Marvel despiertan la emoción de los BLINK

Aunque todavía no se anuncia de manera oficial, el medio Allkpop informó que Jennie está siendo considerada para interpretar a Seol Hee en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Se trata de una superheroína que utiliza su gran voz y otras habilidades para ganar dinero, de este modo busca mantener a su abuela después de la trágica muerte de sus padres.

Cabe destacar que la joven celebridad participó en el proyecto de Sam Levinson y Amy Seimetz, The Idol, y aunque su intervención fue breve, sus fans están felices de verla en las pantallas y apoyan esta nueva faceta de Jennie.

Luna Snow: ¿El papel perfecto para Jennie de BLACKPINK en el MCU?

El personaje de Seol Hee, a quien también se le conoce como Luna Snow, es un personaje creado por Danny Koo, Bill Rosemann, Min Kyun Kim y JeeHyung Lee para el juego móvil Marvel Future Fight.

Esta superheroína de origen surcoreano tiene la habilidad de controlar el hielo y las temperaturas frías, de modo que puede congelar grandes masas de agua y convertirlas en proyectiles. También puede deslizarse a través del agua y tiene la capacidad de manipular los corazones de sus enemigos, haciéndolos sentir atracción por ella.

Realizó su primera aparición en el cómic “War of the Realms: New Agents of Atlas” del escritor Greg Pak y el artista Gang Hyuk Lim, en el que era parte del grupo de K-pop 4L1T antes de adquirir sus superpoderes, lo que convierte a Jennie en una candidata perfecta para interpretar este papel.

Sin embargo, aún es un misterio cuál será el proyecto que integraría este personaje, ya que hasta ahora no se había escuchado sobre la aparición de Luna Snow en una próxima película de Marvel. El informe sugiere que la compañía podría estar preparando el terreno para presentar pronto al primer equipo de superhéroes asiáticos.

Este grupo de superhéroes podría ser los Agentes de Atlas, creados originalmente por el escritor Jeff Parker y el artista Leonard Kirk. Ellos hicieron una breve aparición en el cómic “The Resistance”, una parte de la historia de Secret Invasion, y que próximamente debutará en el UCM con su propia serie en Disney+.