“No es lo mismo atender una denuncia por robo que por violación”: titular de la Conavim

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, informó que trabajarán de la mano con la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California Sur para que los Ministerio Público actuén con perspectiva de género. La funcionaria declaró que no es lo mismo atender una denuncia por robo que por violación, y enfatizó que en este último caso se le debe brindar un acompañamiento especial a la víctima.

“Nosotras sostenemos que las instituciones tienen que estar al servicio de las personas, que las instituciones tienen que estar al servicio de las mujeres, adaptarse a las necesidades y las condiciones de las personas, de las mujeres, y no al revés”, declaró.

Alanís Sámano visitó el estado para instalar la estrategia “Somos tu red de apoyo”, la cual busca coordinar a las autoridades para que brinden una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. De igual manera, tiene como objetivo promover las denuncias y brindar una atención integral de los casos.

“No es que viene una mujer a denunciar un hecho y decirle ‘Oye, aquí no es. Vete hasta el Centro de Justicia al otro lado, no’. No la revictimizo; la detengo, la atiendo, pero no le cierro la puerta porque eso también puede ser la diferencia en que suceda una tragedia mayor”, apuntó la comisionada.